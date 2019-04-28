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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскритиковали фигуры супергероев

Вес этих персонажей далек от нормы.

Супергерои мужского пола имеют избыточный вес, а женского — недостаточный, заявили американские исследователи в статье для Evolutionary Behavioral Sciences.

Они проанализировали тысячи персонажей комиксов и фильмов и рассчитали индекс массы тела (ИМТ) супергероев.

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ИМТ мужских персонажей, таких как Капитан Америка, Железный человек или Тор, составил в среднем 30,8 при норме между 18,5 и 25. Женские персонажи, такие как Черная Вдова, имели средний ИМТ 20,2, что меньше нормы.

При этом «мужские» результаты могут вводить в заблуждение, поскольку не делают различий между жировой и мышечной массой, уточнили исследователи.

Подсчеты показали, что рост мужчин-супергероев в среднем составляет 189 см, а вес — 114 кг. Рост женщин — 177 см, а вес — 57 кг.

Персонажи поп-культуры, в том числе супергерои, влияют на подростков и молодых людей, заставляя их стремиться к определенному идеалу, напоминают ученые и призывают художников и режиссеров ориентироваться на более здоровые нормы.

Анна Лысенко

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