13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскритиковали фигуры супергероев
Вес этих персонажей далек от нормы.
Они проанализировали тысячи персонажей комиксов и фильмов и рассчитали индекс массы тела (ИМТ) супергероев.
ИМТ мужских персонажей, таких как Капитан Америка, Железный человек или Тор, составил в среднем 30,8 при норме между 18,5 и 25. Женские персонажи, такие как Черная Вдова, имели средний ИМТ 20,2, что меньше нормы.
При этом «мужские» результаты могут вводить в заблуждение, поскольку не делают различий между жировой и мышечной массой, уточнили исследователи.
Подсчеты показали, что рост
Персонажи
Анна Лысенко
Читайте также