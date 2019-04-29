16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художники из Камеруна делают произведения искусства из цветка-вредителя (видео)
Растению они нашли достойное применение.
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Растению они нашли достойное применение.
В Камеруне появился художественный центр, сотрудники которого делают картины, сувениры и предметы интерьера из водного гиацинта.
Это
Водяной гиацинт является большой проблемой и для других стран Африки. В ближайшем будущем из этого растения планируют начать производить биотопливо.
Екатерина Гура