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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художники из Камеруна делают произведения искусства из цветка-вредителя (видео)

Растению они нашли достойное применение.

В Камеруне появился художественный центр, сотрудники которого делают картины, сувениры и предметы интерьера из водного гиацинта.

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Это растение-вредитель произрастает в воде в мангровых лесах и отпугивает рыбу, которая нерестится там. Поэтому местные жители по мере своих сил стараются убрать цветок из этих мест. Из одной его части делают удобрения, а другую высушивают и используют в качестве сырья для картин, сумок, ковров и других изделий.

Водяной гиацинт является большой проблемой и для других стран Африки. В ближайшем будущем из этого растения планируют начать производить биотопливо.

Екатерина Гура

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