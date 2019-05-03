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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Остров на Багамах продают за 85 миллионов долларов (фото)

На нем расположены роскошный особняк, причал и небольшой поселок для персонала.

Райский остров в Карибском море с нетронутыми пляжами продают за 85 миллионов долларов.

На Литл-Пайп-Кей в районе Эксума построен большой особняк с девятью спальнями и таким же количеством ванных комнат. Рядом с домом — бассейн и хозяйственные постройки.

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На острове есть причал для лодок и яхт. Добраться на остров можно и на гидросамолете из частного терминала Odyssey в Нью-Провиденсе.

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В дальнем конце острова расположен небольшой поселок для персонала, склады и магазины.

Нынешние владельцы Литл-Пайп-Кей, фамилию которых не называют, прожили там 15 лет.

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Анна Лысенко

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