16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Остров на Багамах продают за 85 миллионов долларов (фото)
На нем расположены роскошный особняк, причал и небольшой поселок для персонала.
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На нем расположены роскошный особняк, причал и небольшой поселок для персонала.
Райский остров в Карибском море с нетронутыми пляжами продают за 85 миллионов долларов.
На
На острове есть причал для лодок и яхт. Добраться на остров можно и на гидросамолете из частного терминала Odyssey в
В дальнем конце острова расположен небольшой поселок для персонала, склады и магазины.
Нынешние владельцы
Анна Лысенко
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