10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Необычный храм в Чили показали с воздуха (видео)
Мраморные «лепестки» здания напоминают развивающиеся одежды дервишей.
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Мраморные «лепестки» здания напоминают развивающиеся одежды дервишей.
Дрон показал с высоты птичьего полета одну из архитектурных жемчужин Чили — храм общины бахаи недалеко от города Сантьяго.
Напоминающее бутон сооружение состоит из девяти изогнутых лепестков, между которыми вставлены длинные стеклянные панели. Обилие света превращает помещение в «храм солнца», окруженный искусственными зеркальными водоемами и меланхолическими пейзажами предгорья Анд.
Храм строили около 14 лет. Это один из восьми проектов канадского архитектурного бюро Hariri Pontarini Architects на континенте, созданных по заказу общины бахаи. Он призван воплотить «технологические инновации и архитектурное совершенство».
По словам архитекторов, они черпали вдохновение в суфийских танцах. Мраморные «лепестки» здания и в самом деле напоминают развивающиеся одежды дервишей.
Анна Лысенко
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