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10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Необычный храм в Чили показали с воздуха (видео)

Мраморные «лепестки» здания напоминают развивающиеся одежды дервишей.

Дрон показал с высоты птичьего полета одну из архитектурных жемчужин Чили — храм общины бахаи недалеко от города Сантьяго.

Напоминающее бутон сооружение состоит из девяти изогнутых лепестков, между которыми вставлены длинные стеклянные панели. Обилие света превращает помещение в «храм солнца», окруженный искусственными зеркальными водоемами и меланхолическими пейзажами предгорья Анд.

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Храм строили около 14 лет. Это один из восьми проектов канадского архитектурного бюро Hariri Pontarini Architects на континенте, созданных по заказу общины бахаи. Он призван воплотить «технологические инновации и архитектурное совершенство».

По словам архитекторов, они черпали вдохновение в суфийских танцах. Мраморные «лепестки» здания и в самом деле напоминают развивающиеся одежды дервишей.

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Анна Лысенко

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