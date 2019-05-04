13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы показали «историю галактик» в одном фото
На нем в 30 раз больше галактик, чем на предыдущих снимках.
Астрономы собрали 7500 снимков в одно изображение, которое стало самым масштабным «портретом» галактик во Вселенной.
Они использовали данные наблюдений космического телескопа Хаббл за 16 лет.
На показанном участке космоса содержится около 265 тысяч галактик. Это в 30 раз больше галактик, чем на предыдущих похожих снимках. Древнейшие из них образовались спустя 500 миллионов лет после Большого взрыва, самые «юные» — спустя 13,3 млрд лет.
Панорама не только показывает разнообразие галактик в космосе, но их эволюционную историю — то, как они меняются со временем, превращаясь из маленьких в гигантские.
По словам ученых, более детальные снимки можно будет получить только с запуском новых космических телескопов.
Как писал около ста лет назад астроном Эдвин Хаббл, в честь которого назван знаменитый телескоп, галактики являются «маркерами космоса» — они позволяют отслеживать расширение космоса и законы физики во Вселенной.
Анна Лысенко
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