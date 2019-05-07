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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит черно-белая река в Грузии, в которой не смешивается вода (фото)

Удивительный природный феномен.

В Восточной Грузии в регионе Мцхета-Мтианети у поселка Пасанаури есть невероятное место, которое привлекает тысячи туристов. Это место слияния двух потоков воды — реки Белая Агарви и Черная Агарви, окрашенных в соответствующие цвета.

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Самое удивительное, что разноцветные потоки воды не смешиваются и текут черно-белым течением. А чуть ниже сюда впадает еще одна река — Пшавская Арагви, в ней вода имеет обычный сине-зеленый цвет, что тоже выделяется на фоне общего потока.

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Местная легенда гласит, что две реки — это две родные сестры — блондинка и брюнетка, которые полюбили одного и того же храброго рыцаря. Рыцарь женился на светленькой сестре, а черненькая, чтобы не мешать их счастью, бросилась с горы и превратилась в черную речку. Сильно тоскуя по сестре, блондинка тоже лишила себя жизни и превратилась в белую реку. Ну, а третья река — сам рыцарь, который оказался причиной гибели сестер и не смог с этим смириться.

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Кстати, похожий природный феномен есть в швейцарском городе Женева в районе Жонксьон — там воедино сливаются разноцветные реки Рона и Арв.

Екатерина Гура

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