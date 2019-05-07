15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит черно-белая река в Грузии, в которой не смешивается вода (фото)
Удивительный природный феномен.
В Восточной Грузии в регионе
Самое удивительное, что разноцветные потоки воды не смешиваются и текут
Местная легенда гласит, что две реки — это две родные сестры — блондинка и брюнетка, которые полюбили одного и того же храброго рыцаря. Рыцарь женился на светленькой сестре, а черненькая, чтобы не мешать их счастью, бросилась с горы и превратилась в черную речку. Сильно тоскуя по сестре, блондинка тоже лишила себя жизни и превратилась в белую реку. Ну, а третья река — сам рыцарь, который оказался причиной гибели сестер и не смог с этим смириться.
Кстати, похожий природный феномен есть в швейцарском городе Женева в районе Жонксьон — там воедино сливаются разноцветные реки Рона и Арв.
Екатерина Гура