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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уборщица помыла наружные окна на 19 этаже без страховки

Опрометчивый поступок.

В начале мая в соцсетях стал популярным снимок, предположительно сделанный в Сургуте. На нем на высоте 19 этажа на узком внешнем подоконнике стоит уборщица в фирменном фартуке и вытирает панорамное окно. При этом никакого специального снаряжения на ней нет.

Фото наделало много шума: пользователи в комментариях отметили, что от одного вида этой женщины им стало не по себе. Кто-то осудил ее за опрометчивый поступок, а кто-то написал о том, что руководство клининговых фирм часто заставляет своих сотрудников рисковать жизнью, убирая помещения. Не обошлось и без тех, кто начал шутить над «отчаянной домохозяйкой».

Екатерина Гура

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