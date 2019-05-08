Отчаянная домохозяйка pic.twitter.com/INwfdCUUZd— Черника (@NatashaChernika) May 7, 2019
17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уборщица помыла наружные окна на 19 этаже без страховки
Опрометчивый поступок.
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Опрометчивый поступок.
В начале мая в соцсетях стал популярным снимок, предположительно сделанный в Сургуте. На нем на высоте 19 этажа на узком внешнем подоконнике стоит уборщица в фирменном фартуке и вытирает панорамное окно. При этом никакого специального снаряжения на ней нет.
Отчаянная домохозяйка pic.twitter.com/INwfdCUUZd— Черника (@NatashaChernika) May 7, 2019
Фото наделало много шума: пользователи в комментариях отметили, что от одного вида этой женщины им стало не по себе.
Какой паук ее укусил)— Никита (@nik1993777) May 7, 2019
что нас не убивает - делает нас сильнее)— Лика (@zhuravlikkk) May 7, 2019
Это агент спецслужб без палева следит— brain (@bdojd) May 7, 2019
женщина-кошка— Ратко Младић (@ratko09) May 7, 2019
Екатерина Гура