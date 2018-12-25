Стена или пруд: снимок поставил в тупик пользователей Сети

Коллекции Оптические иллюзии или обман зрения

Пользователь одной из соцсетей опубликовал снимок, сделанный из окна квартиры. Сквозь стекло виден двор, деревья, трава и то ли бетонная стена, то ли небольшой вытянутый пруд.

Озадаченные комментаторы разделились на два лагеря и даже начали перепалку. Одни доказывали, что видят пруд, в котором даже отражаются ветви деревьев и серое небо.

Другие — что это недокрашенная бетонная стена, а отражение деревьев — обман зрения, возникший из-за причудливых узоров, появившихся на бетоне из-за сырости и грибка.

Сомнения развеял сам автор снимка. «Бетонная стена напротив выглядит как водоем», — дописал он.