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14:42 (мск), источник: Mail Новости

Художник превращает городские стены в музей с помощью оптических иллюзий

Очень реалистичное творчество.

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Испанец Хулио Аная Кабандинг прославился далеко за пределами родной Малаги. Получив классическое художественное образование, он нашел себя в очень необычном стиле: Хулио рисует точные копии известных картин на городских стенах.

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Для своих работ он обычно выбирает неприглядные места — разрисованные граффити стены, заброшенные здания, полуразрушенные каменные постройки. По словам Аная, это помогает подчеркнуть контраст между музейным искусством и окружающей реальностью.

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Но главная особенность творчества испанца — создание оптических иллюзий. Все свои картины он «помещает» в очень реалистичные рамы, а также добавляет тень, что создает впечатление, будто картину из музея кто-то повесил на стену.

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Хулио рисует с такой точностью, что некоторые подписчики обвиняли его в фотомонтаже, но художник часто проводит мастер-классы, на которых можно убедиться в его таланте вживую.

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