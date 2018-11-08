Художник превращает городские стены в музей с помощью оптических иллюзий
Очень реалистичное творчество.
Очень реалистичное творчество.
Испанец Хулио Аная Кабандинг прославился далеко за пределами родной Малаги. Получив классическое художественное образование, он нашел себя в очень необычном стиле: Хулио рисует точные копии известных картин на городских стенах.
Для своих работ он обычно выбирает неприглядные места — разрисованные граффити стены, заброшенные здания, полуразрушенные каменные постройки. По словам Аная, это помогает подчеркнуть контраст между музейным искусством и окружающей реальностью.
Но главная особенность творчества испанца — создание оптических иллюзий. Все свои картины он «помещает» в очень реалистичные рамы, а также добавляет тень, что создает впечатление, будто картину из музея
Хулио рисует с такой точностью, что некоторые подписчики обвиняли его в фотомонтаже, но художник часто проводит
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