These skulls look purple and orange. They are both red. from r/illusionporn
Оптическая иллюзия с черепами озадачила пользователей Сети
Полоски фона «заставляют» человеческий мозг видеть разные цвета.
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Полоски фона «заставляют» человеческий мозг видеть разные цвета.
Изображение двух черепов вызвало дискуссию в Интернете. Один из них кажется фиолетовым, а другой оранжевым. На самом деле оба черепа красные.
Оптическую иллюзию создают желтые и синие полосы фона. Красный в сочетании с синими полосками «заставляет» наш мозг видеть фиолетовый цвет, а в сочетании с желтыми — оранжевый.
Даже те пользователи, которые согласились, что оба черепа красные, были уверены, что видят разные оттенки красного — темный и светлый. Но в действительности цвет один и тот же.
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