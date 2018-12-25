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13:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Оптическая иллюзия с черепами озадачила пользователей Сети

Полоски фона «заставляют» человеческий мозг видеть разные цвета.

These skulls look purple and orange. They are both red. from r/illusionporn
Коллекции
Оптические иллюзии или обман зрения

Изображение двух черепов вызвало дискуссию в Интернете. Один из них кажется фиолетовым, а другой оранжевым. На самом деле оба черепа красные.

Оптическую иллюзию создают желтые и синие полосы фона. Красный в сочетании с синими полосками «заставляет» наш мозг видеть фиолетовый цвет, а в сочетании с желтыми — оранжевый.

Даже те пользователи, которые согласились, что оба черепа красные, были уверены, что видят разные оттенки красного — темный и светлый. Но в действительности цвет один и тот же.

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