Оптическая иллюзия с черепами озадачила пользователей Сети

Коллекции Оптические иллюзии или обман зрения

Изображение двух черепов вызвало дискуссию в Интернете. Один из них кажется фиолетовым, а другой оранжевым. На самом деле оба черепа красные.

Оптическую иллюзию создают желтые и синие полосы фона. Красный в сочетании с синими полосками «заставляет» наш мозг видеть фиолетовый цвет, а в сочетании с желтыми — оранжевый.

Даже те пользователи, которые согласились, что оба черепа красные, были уверены, что видят разные оттенки красного — темный и светлый. Но в действительности цвет один и тот же.