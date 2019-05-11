14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые опровергли одну из версий происхождения человека
Им помогли математически модели.
Австралопитек седиба, скорее всего, не является предком человека, заявили ученые в исследовании, опубликованном в Science Advances.
Останки Australopithecus sediba впервые нашли при раскопках в пещере Малапа в Южной Африке в 2008 году. На сегодняшний день найдено более 130 фрагментов скелетов этого вида австралопитеков, который существовал около 1,78−1,95 миллионов лет назад.
Сходство черт Australopithecus sediba и рода Homo (например, маленький мозг или общая форма таза) подвело многих ученых к выводу, что Австралопитек седиба — самый вероятный предок человеческого рода.
Эту гипотезу стали поддавать сомнению в 2015 году, когда был найден образец останков Homo возрастом 2,8 млн лет. То есть, он оказался на 800 тысяч лет старше, чем останки Австралопитека седиба.
Существование каждой группы гоминидов на Земле имеет определенную продолжительность. В новом исследовании ученые Эндрю Ду и Зересенай Алемсегед из Чикагского университета с помощью сложных алгоритмов вычислили, насколько вероятно то, что Австралопитек седиба успел стать предком рода Homо и затем «продержаться» еще как минимум 800 тысяч лет. Вероятность составила 0,09%.
«Наши модели показывают, что вероятность близка к нулю», — заявил Эндрю Ду.
Теперь самым вероятным кандидатом на роль предка человека стал Афарский австралопитек, живший около 4 миллионов лет назад.
Анна Лысенко
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