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10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник нарисовал на стенах реалистичные поп-иконы (фото)

Его работы можно увидеть по всему Манчестеру.

Уличный художник Akse прославился, создавая очень реалистичные портреты музыкантов, спортсменов, актеров и героев телесериалов, без которых сложно представить современную поп-культуру.

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Его работы можно увидеть по всему Манчестеру, где французский художник вьетнамского происхождения живет с 1997 года. Akse начал рисовать граффити в 1992 году и быстро вошел в известную команду художников P19. Он стал специализироваться на гиперреалистичных портретах, которые больше напоминают снимки высокого разрешения.

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Akse неоднокртно входил в различные топы уличных художников и попадал со своими работами в авторитетные фотоальбомы, посвященные граффити. Он дает мастер-классы в Европе и является членом жюри нескольких премий уличного искусства.

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К новым эпизодам сериала «Игра престолов» художник создал портреты Арьи Старк в исполнении актрисы Мэйси Уильямс и Тириона Ланнистера, которого играет Питер Динклэйдж.

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Анна Лысенко

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