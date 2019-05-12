10:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник нарисовал на стенах реалистичные поп-иконы (фото)
Его работы можно увидеть по всему Манчестеру.
Уличный художник Akse прославился, создавая очень реалистичные портреты музыкантов, спортсменов, актеров и героев телесериалов, без которых сложно представить современную
Его работы можно увидеть по всему Манчестеру, где французский художник вьетнамского происхождения живет с 1997 года. Akse начал рисовать граффити в 1992 году и быстро вошел в известную команду художников P19. Он стал специализироваться на гиперреалистичных портретах, которые больше напоминают снимки высокого разрешения.
Akse неоднокртно входил в различные топы уличных художников и попадал со своими работами в авторитетные фотоальбомы, посвященные граффити. Он дает
К новым эпизодам сериала «Игра престолов» художник создал портреты Арьи Старк в исполнении актрисы Мэйси Уильямс и Тириона Ланнистера, которого играет Питер Динклэйдж.
Анна Лысенко
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