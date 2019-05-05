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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нарисовала картины на губах (фото)

Шедевры в миниатюре.

Американка Райян Келли рисует популярных персонажей поп-культуры прямо на губах: Дейенерис, Аквамена, Форреста Гампа, Мэрилин Монро и многих других.

С помощью кисточек, помады и косметических пигментов она копирует знаменитые логотипы, граффити, фотографии звезд и даже кадры из фильмов.

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Келли работает визажистом в Мэриленде. Она владеет компанией Blend Makeup Artistry. «Губную живопись» девушка практикует около четырех лет. За ее творчеством в соцсетях следят почи 80 тысяч подписчиков.

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Анна Лысенко

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