17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка нарисовала картины на губах (фото)
Шедевры в миниатюре.
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Шедевры в миниатюре.
Американка Райян Келли рисует популярных персонажей
С помощью кисточек, помады и косметических пигментов она копирует знаменитые логотипы, граффити, фотографии звезд и даже кадры из фильмов.
Келли работает визажистом в Мэриленде. Она владеет компанией Blend Makeup Artistry. «Губную живопись» девушка практикует около четырех лет. За ее творчеством в соцсетях следят почи 80 тысяч подписчиков.
Анна Лысенко
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