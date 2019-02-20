Британку, которая сделала себе кукольную внешность, затравили в соцсетях
Девушка уверена, что ей просто завидуют.
Девушка уверена, что ей просто завидуют.
22-летняя Шона Сарджант из Великобритании всю жизнь комплексовала
У нее были тонкие губы, веснушки и округлое лицо.
Чтобы исправить ситуацию, Шона начала учиться макияжу и вскоре большую часть проблем со внешностью смогла решить с помощью косметики. Но этого оказалось мало, и в возрасте 20 лет она увеличила себе губы. А затем еще четыре раза.
В итоге большие губы и яркий макияж, которым она увлеклась в последнее время, сделали ее похожей на куклу Братц, чему она очень рада.
Сейчас Шона на все 100% довольна своей внешностью, но не исключает возможности
Шона призналась, что ее очень задевают обидные комментарии, но она уверена, что хейтеры просто ей завидуют.