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19:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британку, которая сделала себе кукольную внешность, затравили в соцсетях

Девушка уверена, что ей просто завидуют.

22-летняя Шона Сарджант из Великобритании всю жизнь комплексовала из-за своей «невыразительной» внешности.

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У нее были тонкие губы, веснушки и округлое лицо.

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Чтобы исправить ситуацию, Шона начала учиться макияжу и вскоре большую часть проблем со внешностью смогла решить с помощью косметики. Но этого оказалось мало, и в возрасте 20 лет она увеличила себе губы. А затем еще четыре раза.

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В итоге большие губы и яркий макияж, которым она увлеклась в последнее время, сделали ее похожей на куклу Братц, чему она очень рада.

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Сейчас Шона на все 100% довольна своей внешностью, но не исключает возможности когда-нибудь что-нибудь изменить с помощью пластической хирургии. Однако полного счастья от новой внешности британка так и не получила из-за интернет-троллей, которые травят ее в соцсетях, называя «монстром».

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Шона призналась, что ее очень задевают обидные комментарии, но она уверена, что хейтеры просто ей завидуют.

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