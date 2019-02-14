Художница «очеловечила» кукол с помощью макияжа (фото)
Они как живые.
Они как живые.
Украинская художница Ольга Каменецкая давно привлекла внимание коллекционеров кукол. Ее авторские работы не похожи ни на какие другие.
Ольга использует кисточку и краски для того, чтобы «очеловечивать» кукол Барби или Monster High, придавая им сходство с живыми людьми.
Ученые давно критикуют производителей кукол за то, что те предлагают детям нереалистичные образы женщин, формируя в девочках подсознательное желание «выглядеть, как Барби». Пропорции и красота таких кукол противоестественны, если сравнивать их с живыми людьми.
А вот творения Каменецкой могут похвастаться веснушками, родинками, реалистичным цветом лица.
Ранее художница даже создала серию портретов знаменитостей - Натальи Водяновой, Эммы Уотсон, Дженнифер Лоуренс, Дэниела Рэдклиффа, Кевина Спейси и других.
Теперь ее коллекция пополнилась Джиллиан Андерсон в роле агента Скалли, Конни Нильсен в роли царицы Ипполиты и другими. Но художница все чаще обращается к произвольным образам и даже создает портреты своих знакомых.
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