Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кошка ведет себя неадекватно. Что делать?
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
В Петербурге госпитализировали ребенка после обрезания на дому
Елена Малышева мечтает женить младшего сына
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Раскидала пятерых: как брали 80-летнюю расчленительницу
Украинку Соколовскую выгнали из студии за хамство
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Кремль отреагировал на пение Тимаковой и Дворковича в самолете
Умер народный артист России Сергей Захаров
Как гаишники делят «общак»: в сеть попало секретное видео
Skoda раскрыла дизайн нового кросс-купе
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
8Закрытая граница
10Они настоящие
14:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница «очеловечила» кукол с помощью макияжа (фото)

Они как живые.

Украинская художница Ольга Каменецкая давно привлекла внимание коллекционеров кукол. Ее авторские работы не похожи ни на какие другие.

Ольга использует кисточку и краски для того, чтобы «очеловечивать» кукол Барби или Monster High, придавая им сходство с живыми людьми.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые давно критикуют производителей кукол за то, что те предлагают детям нереалистичные образы женщин, формируя в девочках подсознательное желание «выглядеть, как Барби». Пропорции и красота таких кукол противоестественны, если сравнивать их с живыми людьми.

А вот творения Каменецкой могут похвастаться веснушками, родинками, реалистичным цветом лица.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее художница даже создала серию портретов знаменитостей ­- Натальи Водяновой, Эммы Уотсон, Дженнифер Лоуренс, Дэниела Рэдклиффа, Кевина Спейси и других.

Теперь ее коллекция пополнилась Джиллиан Андерсон в роле агента Скалли, Конни Нильсен в роли царицы Ипполиты и другими. Но художница все чаще обращается к произвольным образам и даже создает портреты своих знакомых.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Кремль призвал готовиться к худшему из-за новых санкций США
Умер эстрадный певец Сергей Захаров
Михеева потушила благовония в чае: в Бурятии требуют извиниться
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Пассажир показал последствия мощной турбулентности в самолете
Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note9 подешевел почти в два раза Флагман со стилусом стоит на уровне моделей среднего ценового сегмента.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Популярные темы на «Детях»
Прощение 421
Дочь винит меня в разводе с ее отцом 327
Смена профессии после 30 231
Я плохая мать? 207
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь