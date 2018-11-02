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18:12 (мск), источник: Mail Новости

Японка потратила более 80 тысяч долларов, чтобы жить как Барби (фото)

Просто ей очень нравится все розовое.

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37-летняя Азуса Сакамото, известная в Сети как Azusa Barbie, просто одержима стилем популярной куклы.

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Еще в 15-летнем возрасте в родной Японии Азуса случайно увидела ланчбокс с Барби, и с того момента началось ее необычное хобби. Спустя время девушка переехала в США и сняла однокомнатную квартиру в Голливуде, превратив ее в настоящий кукольный домик с розовыми стенами и блестками.

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Сакамото, в отличие от других подобных девушек, не называет себя «реально существующей Барби», а считает себя просто коллекционером. Никаких пластических операций или изменений внешности Азуса не делала и делать не собирается, и говорит, что всегда относилась к кукле как к «американской поп-иконе» и источнику вдохновения.

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Сейчас Азуса работает мастером маникюра, моделью и начинающим дизайнером. В ее коллекции есть 260 кукол Барби, многочисленная одежда, обувь, аксессуары, а также всевозможные домашние мелочи, техника и даже розовая дрель. На свое хобби за прошедшие 19 лет японка потратила около 80 тысяч долларов, но признается, что много чего из коллекции получила в подарок от друзей и поклонников.

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