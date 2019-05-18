16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден динозавр, который ходил «на каблуках»
У него было особое строение ноги.
Обитавший в Австралии зауропод Rhoetosaurus brownei имел особое строение стопы, напоминавшее обувь на каблуках.
К такому неожиданному выводу пришли ученые из Квинслендского университета. Их исследование опубликовано в Journal of Morphology.
Стопа Rhoetosaurus brownei была немного приподнята. Об этом можно судить по окаменелым останкам существа. Заруопод словно ходил на цыпочках. Ученые задались вопросом, как этот гигант выдерживал свой вес, который составлял 24 тонны, а у самых крупных особей мог достигать и 40 тонн.
Исследователи изучили следы зауроподов со всего мира. Они также создали трехмерную модель конечности Rhoetosaurus brownei, чтобы понять, как она двигалась.
«Наше исследование показывает, что Rhoetosaurus стоял на цыпочках, но на его пятке имелась плотная подушечка», — прокомментировали ученые.
Окаменелости Rhoetosaurus brownei, которые изучали палеонтологи, были найдены на
Анна Лысенко
Читайте также