13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Токио появилось кафе с карликовыми свиньями (фото, видео)
Сюда приходят, чтобы их погладить.
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Сюда приходят, чтобы их погладить.
В Токио начало работу кафе, посетители которого могут поиграть с карликовыми домашними свиньями.
Сеанс «общения» длится полчаса. От желающих отбоя нет: в списке ожидания уже более 100 человек.
Чтобы открыть кафе с поросятами, авторы идеи объявили сбор средств и уже в скором времени успешно собрали 4,73 миллиона иен (около 2,8 млн рублей). Первых поросят привезли из Великобритании и начали разводить породу.
Анна Лысенко
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