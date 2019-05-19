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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Токио появилось кафе с карликовыми свиньями (фото, видео)

Сюда приходят, чтобы их погладить.

В Токио начало работу кафе, посетители которого могут поиграть с карликовыми домашними свиньями.

Сеанс «общения» длится полчаса. От желающих отбоя нет: в списке ожидания уже более 100 человек.

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Мини-пигов начали выводить с 1950-х годов в Германии. В Японии эта порода не распространена. Но благодаря тому, что мировые знаменитости, такие как Ариана Гранде или семейство Бекхэм, завели карликовых свиней, о мини-пигах узнали и в Стране восходящего солнца.

Чтобы открыть кафе с поросятами, авторы идеи объявили сбор средств и уже в скором времени успешно собрали 4,73 миллиона иен (около 2,8 млн рублей). Первых поросят привезли из Великобритании и начали разводить породу.

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Анна Лысенко

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