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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял огромную стаю бычерылов (видео)

В ней не менее сотни рыб.

На пляже Бонди-Бич в Австралии беспилотник снял большую стаю австралийских бычерылов.

На впечатляющем видео — не менее сотни рыб из семейства орляковых скатов. Эти существа вырастают до 86 см в длину и весят до 16 кг.

Дважды в год, в конце весны и конце осени, бычерылы мигрируют стаями с юга на север и с севера на юг. В отдельные стаи может входить до тысячи этих скатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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