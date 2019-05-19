14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял огромную стаю бычерылов (видео)
В ней не менее сотни рыб.
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В ней не менее сотни рыб.
На пляже
На впечатляющем видео — не менее сотни рыб из семейства орляковых скатов. Эти существа вырастают до 86 см в длину и весят до 16 кг.
Дважды в год, в конце весны и конце осени, бычерылы мигрируют стаями с юга на север и с севера на юг. В отдельные стаи может входить до тысячи этих скатов.
Анна Лысенко
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