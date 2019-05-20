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13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Горбатый кит сделал двойной прыжок (видео)

Наблюдатели приветствовали «трюк» восторженными криками.

Наблюдатели за китами стали свидетелями необычного зрелища недалеко от заповедника Норт-Хед в окрестностях Сиднея.

Большой горбатый кит выпрыгнул из воды и буквально через пару секунд повторил впечатляющий прыжок. Зрители приветствовали «трюк» животного восторженными криками.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Блейк Хортон, который наблюдает за миграцией китов каждый год с самого детства, говорит, что увидеть такое поведение китов удается очень редко.

Средняя масса взрослого горбатого кита составляет 30 тонн, а длина самых крупных горбачей достигает 17−18 метров.

В Южном полушарии горбатые киты образуют 5 стад. С июня по декабрь они часто плавают у Западной и Восточной Австралии.

Анна Лысенко

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