13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Горбатый кит сделал двойной прыжок (видео)
Наблюдатели приветствовали «трюк» восторженными криками.
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Наблюдатели приветствовали «трюк» восторженными криками.
Наблюдатели за китами стали свидетелями необычного зрелища недалеко от заповедника
Большой горбатый кит выпрыгнул из воды и буквально через пару секунд повторил впечатляющий прыжок. Зрители приветствовали «трюк» животного восторженными криками.
31-летний Блейк Хортон, который наблюдает за миграцией китов каждый год с самого детства, говорит, что увидеть такое поведение китов удается очень редко.
Средняя масса взрослого горбатого кита составляет 30 тонн, а длина самых крупных горбачей достигает 17−18 метров.
В Южном полушарии горбатые киты образуют 5 стад. С июня по декабрь они часто плавают у Западной и Восточной Австралии.
Анна Лысенко
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