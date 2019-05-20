17:57 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Huawei оставили без сервисов Google. Что ждет ваш смартфон?
Китайская компания Huawei попала в санкционный список США якобы
Самым тяжелым ударом для Huawei станет, по всей видимости, прекращение сотрудничества с Google — на ее операционной системе Android работают все мобильные устройства Huawei, которые рискуют остаться без поддержки.
В связи с возникающими противоречивыми слухами и мнениями мы подготовили небольшой гайд, чтобы объяснить, какие изменения в работе Google с Huawei действительно произойдут и что со всем этим делать.
Нет, Google Android изначально является «операционкой» с открытым исходным кодом, то есть ее могут использовать другие разработчики для создания и модификации на ее базе своих проектов. Скорее всего, вы просто больше не сможете получать обновления ОС, например, предстоящий Android Q.
Если вы думаете о наихудшем исходе, то вам нужно знать, что Huawei уже несколько лет занимается созданием собственной Kirin OS.
Здесь тоже все пока неоднозначно. В Google пообещали, что Play и Play Protect продолжат работать на уже купленных устройствах Huawei.
Однако последующие устройства компании уже не будут иметь доступа к сервисам Google, то есть магазину приложений, браузеру, почтовому клиенту и так далее. Обойтись без них можно, но удобство использования смартфона заметно снизится.
На нынешних смартфонах Huawei и Honor приложения сторонних разработчиков будут работать как и раньше. А вот владельцам новых смартфонов придется искать альтернативный магазин с приложениями или устанавливать обновления через
К сожалению, в этой ситуации Honor находится в одной лодке с Huawei, поскольку этот бренд принадлежит китайской компании.
В компании заверили, что все ее смартфоны, включая Honor, будут получать обновления системы и безопасности, а также получат сервисное обслуживание. Но судьба будущих устройств пока непонятна.
Кроме того, представители Honor заявили, что презентация линейки Honor 20, намеченная на 21 мая, состоится без изменений. Проблеме работы с Google будет уделено совсем немного времени.
Это вопрос индивидуальный. На самом деле Android может работать без большинства системных приложений Google. Особенно если производитель решится на адаптацию кода ОС под свои нужды. Загрузка приложений вполне реализуема через компьютер.
Сразу после начала шума не стоит поддаваться панике. Google и Huawei — крупные компании, которым гораздо выгоднее сотрудничать друг с другом. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы узнаем, получится ли у компаний договориться, несмотря на давление американских властей, и продолжить работу с наименьшими потерями для пользователей. Сегодня всем пришлось заниматься в первую очередь кризисным пиаром, а не непосредственным решением проблем.
Виталий Лапиков