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19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 95 кг после того, как не поместилась в кресло аттракциона

Девушка избавилась от лишнего веса за два года.

27-летняя Лора Дюрхейм из австралийского города Лисмор, штат Новый Южный Уэльс, всю жизнь страдала от лишнего веса, но лишь в возрасте 25 лет она поняла, что с этим нужно что-то делать. А все из-за того, что девушка не смогла поместиться в кресло аттракциона в развлекательном парке, после чего ее попросили уйти.

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Сначала Лора проплакала весь вечер, а потом решила действовать. Она записалась на прием к диетологу и в спортзал. По признанию девушки, изначально ее вес был 160 килограммов, она принимала антидепрессанты и страдала от серьезных проблем со здоровьем.

В течение дня Лора могла выпить до пяти литров Кока-Колы и съесть несколько килограммов вредной еды.
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Сначала девушке было стыдно ходить в общий спортзал, и тренер позволил ей заниматься в отдельной закрытой комнате. За два года Лора научилась контролировать свой аппетит, отказалась от нездоровой пищи и сбросила 95 килограммов.

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В свои 27 лет Дюрхейм весит всего 65. Она пробежала 10-километровый марафон и начала ходить в горы.

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Екатерина Гура

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