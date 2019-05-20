19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка похудела на 95 кг после того, как не поместилась в кресло аттракциона
Девушка избавилась от лишнего веса за два года.
27-летняя Лора Дюрхейм из австралийского города Лисмор, штат Новый Южный Уэльс, всю жизнь страдала от лишнего веса, но лишь в возрасте 25 лет она поняла, что с этим нужно
Сначала Лора проплакала весь вечер, а потом решила действовать. Она записалась на прием к диетологу и в спортзал. По признанию девушки, изначально ее вес был 160 килограммов, она принимала антидепрессанты и страдала от серьезных проблем со здоровьем.
Сначала девушке было стыдно ходить в общий спортзал, и тренер позволил ей заниматься в отдельной закрытой комнате. За два года Лора научилась контролировать свой аппетит, отказалась от нездоровой пищи и сбросила 95 килограммов.
В свои 27 лет Дюрхейм весит всего 65. Она пробежала 10-километровый марафон и начала ходить в горы.
Екатерина Гура