Самый толстый ребенок в мире похудел более чем на 100 килограмм
Теперь его жизнь изменилась кардинально.
Теперь его жизнь изменилась кардинально.
13-летний Арья Пермана из Индонезии стал известен в 2016 году. Тогда журналисты назвали его самым толстым ребенком в мире. Хоть это «звание» и не было подтверждено официально, но вес 10-летнего мальчика в 192 килограмма многих напугал.
Тогда Арья учился дома, практически не ходил, а весь его день состоял из постоянных приемов пищи и сна.
После того, как история обрела мировую огласку, свою помощь семье подростка предложили врачи, благотворительные фонды и спонсоры. В итоге несколько месяцев Арья просидел на строжайшей диете, а осенью 2018 года лег на операцию по уменьшению желудка.
И уже через пару месяцев стал виден результат — Арья похудел на 45 килограмм. А к апрелю 2019 года он стал весить всего 85, сбросив 107 килограмм лишнего веса.
Сейчас Арья продолжает правильно питаться и заниматься с персональным тренером в спортзале. Он посещает школу, играет с друзьями и мечтает стать футболистом.
В ближайшем будущем врачи намерены провести парню еще одну операцию, чтобы удалить излишки кожи.
Екатерина Гура