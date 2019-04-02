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19:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер похудела на 64 кг за год и рассказала о последствиях

Обвисшая кожа, целлюлит и растяжки лишь подняли ее самооценку.

Девушка-блогер Ариана Омипи из Новой Зеландии начала борьбу с лишним весом еще в 2012 году. Она села на кетодиету и начала заниматься спортом и вскоре сумела расстаться с килограммами, которые мешали ей жить. Но, достигнув результата, Ариана снова начала есть и уже за два года вернула все обратно.

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Тогда она снова решила бороться с лишним весом и для мотивации завела блог в Instagram, в котором рассказывала о своих успехах и неудачах, делилась снимками и полезными знаниями.

Все шло хорошо, пока она снова не начала много есть, и в 2018 году Ариана набрала рекордный для себя вес — 126 килограммов. Решив, что самостоятельно она не справится, блогер сделала операцию по уменьшению желудка. И это сработало.

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За 12 месяцев Ариана похудела более чем 60 кг, и ее результат впечатляет. Попрощавшись с лишними килограммами, девушка, тем не менее, не смогла похвастаться идеальной фигурой — у нее появилась обвисшая кожа, целлюлит и многочисленные растяжки.

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Но именно все эти нюансы и сделали Арину настоящей звездой соцсети (на нее подписаны более 130 тысяч человек).

Она регулярно публикует свои снимки в купальнике, рассказывает о своей фигуре и призывает своих подписчиков не комплексовать из-за внешности.

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Екатерина Гура

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