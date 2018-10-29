«Бесцветный ад»: блогер неделю жила по советам Бейонсе
Эксперимент оказался тяжелым.
Эксперимент оказался тяжелым.
Австралийка Мишель Эндрюс решила на себе испробовать методы похудения, которых придерживаются знаменитости. В качестве примера для подражания девушка выбрала Бейонсе, которая питается «бесцветной» пищей и ежедневно тренируется по два часа в день.
Казалось бы, ничего сложного: даже нет никаких подсчетов калорий. Но не
В третий день Мишель съела не три белка, а пять и вместо двух часов тренировалась только час. Кроме того, начали сдавать нервы: она то плакала, то ругалась со всеми.
В четверг блогер, вопреки всем правилам, съела на завтрак яйца вместе с желтком. Каперсы были выброшены в мусор, а рыба съедена вместе с авокадо и салатом. И перемены пошли на пользу — Мишель отметила, что стала чувствовать себя заметно лучше.
В пятницу к яйцам добавились тосты, и эксперимент был завершен. Хотя двухчасовую тренировку она все же провела.
Мишель отметила, что за эти пять дней действительно заметно похудела, что не могло ее не радовать, но то, какой ценой ей это досталось, — это совсем другой вопрос. Свой эксперимент она назвала настоящим «бесцветным адом», и
Напомним, что похожий эксперимент Мишель устраивала несколько месяцев назад. Тогда она пыталась неделю жить как Виктория Бекхэм. И тоже осталась недовольна.
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