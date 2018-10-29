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13:05 (мск), источник: Mail Новости

«Бесцветный ад»: блогер неделю жила по советам Бейонсе

Эксперимент оказался тяжелым.

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Австралийка Мишель Эндрюс решила на себе испробовать методы похудения, которых придерживаются знаменитости. В качестве примера для подражания девушка выбрала Бейонсе, которая питается «бесцветной» пищей и ежедневно тренируется по два часа в день.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, ничего сложного: даже нет никаких подсчетов калорий. Но не тут-то было. Свой эксперимент Мишель начала в понедельник. На завтрак она съела белки трех яиц, посыпав их солью и приправами. По словам блогера, этого оказалось крайне мало, и свой завтрак она описала как «соленый воздух». На обед и ужин Мишель ела белую рыбу и индейку с каперсами. В целом, первый день оказался довольно неплохим.

Зато уже к концу второго девушка чувствовала себя ужасно голодной, измученной и очень злой. Спустя 40 часов она уже была готова сдаться, но все же взяла себя в руки и продолжила свой эксперимент.

В третий день Мишель съела не три белка, а пять и вместо двух часов тренировалась только час. Кроме того, начали сдавать нервы: она то плакала, то ругалась со всеми.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг блогер, вопреки всем правилам, съела на завтрак яйца вместе с желтком. Каперсы были выброшены в мусор, а рыба съедена вместе с авокадо и салатом. И перемены пошли на пользу — Мишель отметила, что стала чувствовать себя заметно лучше.

В пятницу к яйцам добавились тосты, и эксперимент был завершен. Хотя двухчасовую тренировку она все же провела.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мишель отметила, что за эти пять дней действительно заметно похудела, что не могло ее не радовать, но то, какой ценой ей это досталось, — это совсем другой вопрос. Свой эксперимент она назвала настоящим «бесцветным адом», и по-женски посочувствовала Бейонсе.

Напомним, что похожий эксперимент Мишель устраивала несколько месяцев назад. Тогда она пыталась неделю жить как Виктория Бекхэм. И тоже осталась недовольна.

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