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17:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

41-летний американец много лет ест только пиццу

Причем без начинки.

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Майк Роман из города Хакенсак в американском штате Нью-Джерси в одночасье стал героем местных СМИ и соцсетей. Мужчина стал гостем подкаста New Theory Том Ла Веккия, который был посвящен странным пищевым привычкам.

Мужчина, 41 год, ест пиццу на ужин на протяжении 40 лет (даже на свою свадьбу)

Как признался Роман, он с четырехлетнего возраста есть пиццу. Каждый день на ужин, а в последние годы еще и на обед. Итальянское блюдо он заменяет только бутербродами с арахисовым маслом. Никакой другой пищи Майк не ест.

Мужчина поведал, что пока он был маленьким, он ел разные блюда, но постепенно пицца на ужин стала чем-то вроде семейной традиции, и Майк сохранил ее во взрослой жизни.

Когда Майк ходил на свидания, то сразу предупреждал девушек, что выбор ресторанов у них ограничен. На своей собственной свадьбе он также ел гигантскую пиццу, как, впрочем, и во время медового месяца.

Роман отметил, что равнодушен к сладостям и никогда не пробовал суши, просто потому что ему это неинтересно.

Наша новая цель...быть как Майк Роман!

Однако и в выборе пиццы мужчина очень консервативен. Он признает только классические рецепты без начинки или обычную Маргариту.

Несмотря на такую странную диету, Майк не страдает ожирением и не имеет проблем со здоровьем.

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