41-летний американец много лет ест только пиццу

Майк Роман из города Хакенсак в американском штате Нью-Джерси в одночасье стал героем местных СМИ и соцсетей. Мужчина стал гостем подкаста New Theory Том Ла Веккия, который был посвящен странным пищевым привычкам.

Как признался Роман, он с четырехлетнего возраста есть пиццу. Каждый день на ужин, а в последние годы еще и на обед. Итальянское блюдо он заменяет только бутербродами с арахисовым маслом. Никакой другой пищи Майк не ест.

Мужчина поведал, что пока он был маленьким, он ел разные блюда, но постепенно пицца на ужин стала чем-то вроде семейной традиции, и Майк сохранил ее во взрослой жизни.

Когда Майк ходил на свидания, то сразу предупреждал девушек, что выбор ресторанов у них ограничен. На своей собственной свадьбе он также ел гигантскую пиццу, как, впрочем, и во время медового месяца.

Роман отметил, что равнодушен к сладостям и никогда не пробовал суши, просто потому что ему это неинтересно.

Однако и в выборе пиццы мужчина очень консервативен. Он признает только классические рецепты без начинки или обычную Маргариту.

Несмотря на такую странную диету, Майк не страдает ожирением и не имеет проблем со здоровьем.