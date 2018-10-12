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17:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чтобы помочь клиенту похудеть, фитнес-тренер пошел на сговор с закусочными

И коварный план сработал.

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В британском городе Мидлсбор развернулась настоящая операция по спасению 27-летнего Даррена МакКлинтока, известного по прозвищу Дибси. Этот паренек настоящая городская звезда — он уже несколько лет занимается благотворительностью и помогает больным детям. Но теперь ему самому понадобилась помощь.

Дело в том, что Дибси страдает от ожирения. Ни диеты, ни спорт ему не помогают, а все потому, что Даррен просто зависим от фаст-фуда. Некоторые время назад доктор предупредил парня, что, если тот не начнет худеть, его сердце может остановиться.

И тут в жизни Дибси случилось настоящее чудо. В одном из кафе его заметил известный британский фитнес-тренер Майк Хинд. Он тоже иногда занимается благотворительностью и раз в год бесплатно берет шефство над людьми, которым нужно похудеть.

Тренер Даррена МакКлинтока, страдающего ожирением, просит не кормить этого мужчину в закусочных

Хинд серьезно настроился спасти парня: расписал ему меню и график тренировок на ближайшие восемь недель. Но самое интересное было то, что Майк вступил в сговор со всеми возможными закусочными и ресторанами быстрого питания. Он распечатал большое фото Дибси и призвал не обслуживать молодого человека из-за серьезных проблем с лишним весом. Теперь похудеть Даррену помогает весь город.

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