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20:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец сбросил 56 кг благодаря танцевальному автомату

Он очень хотел похудеть, а тренажерный зал ему не помог.

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Кристофер Барнетт из американского штата Арканзас всего четыре года назад весил около 150 килограммов. Но когда врач рассказал ему о тяжелых последствиях избыточного веса, Крис, известный в соцсетях под псевдонимом Xopher, решил худеть. Сначала он скорректировал свое питание, а затем записался в спортзал. Но результат был медленным и не слишком впечатляющим.

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Все изменилось в 2014 году, когда в интернете парень нашел подержанный танцевальный автомат Dance Dance Revolution. Крис вспомнил, как обожал играть с таким же в детстве и купил его себе. И вот тут произошло чудо. Начав танцевать, Крис начал стремительно терять вес. За первые два года он сбросил 22 килограмма, а с 2016 по 2018 попрощался еще с 34 килограммами лишнего веса. И это при том, что танцевал Барнетт всего пару часов в день — и далеко не регулярно.

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Теперь Кристофер не только отлично себя чувствует и прекрасно выглядит. Он стал своего рода талисманом для всех любителей танцевального автомата Dance Dance Revolution и даже ездит на соревнования среди игроков.

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