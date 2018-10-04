Американец сбросил 56 кг благодаря танцевальному автомату
Он очень хотел похудеть, а тренажерный зал ему не помог.
Он очень хотел похудеть, а тренажерный зал ему не помог.
Кристофер Барнетт из американского штата Арканзас всего четыре года назад весил около 150 килограммов. Но когда врач рассказал ему о тяжелых последствиях избыточного веса, Крис, известный в соцсетях под псевдонимом Xopher, решил худеть. Сначала он скорректировал свое питание, а затем записался в спортзал. Но результат был медленным и не слишком впечатляющим.
Все изменилось в 2014 году, когда в интернете парень нашел подержанный танцевальный автомат Dance Dance Revolution. Крис вспомнил, как обожал играть с таким же в детстве и купил его себе. И вот тут произошло чудо. Начав танцевать, Крис начал стремительно терять вес. За первые два года он сбросил 22 килограмма, а с 2016 по 2018 попрощался еще с 34 килограммами лишнего веса. И это при том, что танцевал Барнетт всего пару часов в день — и далеко не регулярно.
Теперь Кристофер не только отлично себя чувствует и прекрасно выглядит. Он стал своего рода талисманом для всех любителей танцевального автомата Dance Dance Revolution и даже ездит на соревнования среди игроков.
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