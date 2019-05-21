16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японец с лишним весом превратился в бодибилдера после развода с женой
Теперь он настоящий любимец женщин.
Пользователь соцсетей из Японии с ником Shirapyon всего за пару лет кардинально изменил свою жизнь и внешность. Мужчина ведет блог в Twitter и Instagram, где рассказывает свою историю, которая, как он надеется, сможет вдохновить других людей на перемены.
По словам мужчины, всего несколько лет назад он был «скучным, лысеющим и пухлым парнем средних лет». Его жизнь была однообразна и уныла, пока однажды от него не ушла жена. Это стало для него толчком к тому, чтобы круто изменить свою жизнь.
Чтобы избавиться от негативных эмоций и
Тренировки настолько его затянули, что на одном соревновании он не остановился. Сейчас японец регулярно принимает участие в конкурсах по бодибилдингу и занимает в них призовые места.
Кстати, мужчина наладил и свою личную жизнь. На одном из соревнований он познакомился с девушкой, выступавшей в женской категории. Теперь они вместе занимаются любимым делом и собираются пожениться.
Екатерина Гура