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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японец с лишним весом превратился в бодибилдера после развода с женой

Теперь он настоящий любимец женщин.

Пользователь соцсетей из Японии с ником Shirapyon всего за пару лет кардинально изменил свою жизнь и внешность. Мужчина ведет блог в Twitter и Instagram, где рассказывает свою историю, которая, как он надеется, сможет вдохновить других людей на перемены.

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По словам мужчины, всего несколько лет назад он был «скучным, лысеющим и пухлым парнем средних лет». Его жизнь была однообразна и уныла, пока однажды от него не ушла жена. Это стало для него толчком к тому, чтобы круто изменить свою жизнь.

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Чтобы избавиться от негативных эмоций и чем-то себя отвлечь, японец пошел в тренажерный зал. А чтобы не было соблазна его прогулять, он установил себе дедлайн и записался на соревнования по пауэрлифтингу.

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Тренировки настолько его затянули, что на одном соревновании он не остановился. Сейчас японец регулярно принимает участие в конкурсах по бодибилдингу и занимает в них призовые места.

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Кстати, мужчина наладил и свою личную жизнь. На одном из соревнований он познакомился с девушкой, выступавшей в женской категории. Теперь они вместе занимаются любимым делом и собираются пожениться.

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Екатерина Гура

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