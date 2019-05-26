Why my 93-year-old WW2 veteran gran is learning to fly https://t.co/ktumW5J8R5— BBC News (UK) (@BBCNews) 26 мая 2019 г.
16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
93-летняя женщина-ветеран учится летать на самолете
Она мечтала об этом с 16 лет.
Жительница Великобритании Молли Макартни учится летать на самолете в 93 года.
Как рассказала женщина журналистам BBC, она мечтала летать с юных лет. Когда Молли было 16, длилась Вторая мировая война. Девушка записалась добровольцем в Женскую вспомогательную службу ВМС. Для этого она даже подделала документы, выдав себя за 17-летнюю.
Уже на службе Молли увидела
Заданием Молли было следить за топливом на кораблях, которые привозили припасы военным. Позже она работала медсестрой и даже поваром. К мечте о полетах женщина вернулась на пенсии.
Полеты на пассажирских лайнерах женщина не любит — она считает их скучными. Когда Молли исполнилось 70, она отметила день рождения полетом на небольшом частном самолете. Это стало традицией.
Но Молли не ограничилась этим и стала брать уроки пилотирования. Сейчас она проводит на аэродроме все свободное время.
Анна Лысенко
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