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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

93-летняя женщина-ветеран учится летать на самолете

Она мечтала об этом с 16 лет.

Жительница Великобритании Молли Макартни учится летать на самолете в 93 года.

Как рассказала женщина журналистам BBC, она мечтала летать с юных лет. Когда Молли было 16, длилась Вторая мировая война. Девушка записалась добровольцем в Женскую вспомогательную службу ВМС. Для этого она даже подделала документы, выдав себя за 17-летнюю.

Уже на службе Молли увидела женщин-пилотов, которые доставляли самолеты с заводов на передовую. Она пожалела, что не стала одной из них.

Заданием Молли было следить за топливом на кораблях, которые привозили припасы военным. Позже она работала медсестрой и даже поваром. К мечте о полетах женщина вернулась на пенсии.

Полеты на пассажирских лайнерах женщина не любит — она считает их скучными. Когда Молли исполнилось 70, она отметила день рождения полетом на небольшом частном самолете. Это стало традицией.

Но Молли не ограничилась этим и стала брать уроки пилотирования. Сейчас она проводит на аэродроме все свободное время.

Анна Лысенко

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