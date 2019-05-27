15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец прыгнул в ледяной канал, чтобы спасти олененка (видео)
Он стал героем соцсетей.
Возвращаясь с работы, 27-летний Марк Хедон из Гейнсборо увидел олененка, который тонул в канале у шоссе.
Не раздумывая, мужчина сбросил одежду и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти животное. Он обхватил олененка рукой и подплыл с ним к берегу. Коллеги Марка, которые ехали в авто вместе с ним, помогли Хедону вытащить малыша из воды.
Животное долго приходило в себя. Хедон завернул оленя в свою одежду. «Мы думали, что олененок умрет, потому что он все время дрожал и не мог встать на ноги», — рассказал рабочий.
Мужчина пытался согреть оленя около 40 минут, сам все это время оставаясь мокрым и раздетым. В конце концов животное отвезли в дом к знакомым, который расположен поблизости. Оттуда олененка забрала служба спасения животных.
Позже Марку и его друзьям позвонили ветеринары и сообщили, что мужчины спасли олененку жизнь.
Поступок британца снял на видео его коллега Джейми Тойн. Ролик стал вирусным в соцсетях. Только на странице Тойна за сутки им поделились 6,5 тысяч человек и еще 3,5 тысячи оставили комментарии.
«Вот таких людей и называют героями и настоящими мужчинами», — пишут комментаторы. «Надеюсь, ваша доброта вернется вам десятикратно!» — добавляют другие.
Анна Лысенко
Читайте также