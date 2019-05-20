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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Герой соцсетей: мужчина помог ленивцу перейти через дорогу (видео)

Животное помахало ему на прощание.

Водитель спас ленивца на оживленной дороге в Бразилии и мгновенно стал героем соцсетей.

Инцидент произошел на шоссе Рио-Сантос. «Мы ехали в центр города. Две машины перед нами резко затормозили. Оказалось, это ленивец стал медленно переходить дорогу», — рассказал автор ролика, распространенного в Сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы избежать пробки и гибели зверька, один из водителей перенес ленивца через дорогу и посадил на ближайшее дерево. Зверек не только не вырывался, но и «помахал» спасителю на прощание.

Трехпалые ленивцы встречаются только в тропических лесах на севере Южной Америки. Они достигают полуметра в длину и весят от 3 до 6 кг. Из-за особого строения шеи эти животные могут поворачивать голову на 270 градусов.

С помощью серповидных когтей ленивец карабкается по веткам. Если зверек уцепился за ствол, оторвать его практически невозможно.

Анна Лысенко

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