17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Герой соцсетей: мужчина помог ленивцу перейти через дорогу (видео)
Животное помахало ему на прощание.
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Животное помахало ему на прощание.
Водитель спас ленивца на оживленной дороге в Бразилии и мгновенно стал героем соцсетей.
Инцидент произошел на шоссе
Чтобы избежать пробки и гибели зверька, один из водителей перенес ленивца через дорогу и посадил на ближайшее дерево. Зверек не только не вырывался, но и «помахал» спасителю на прощание.
Трехпалые ленивцы встречаются только в тропических лесах на севере Южной Америки. Они достигают полуметра в длину и весят от 3 до 6 кг.
С помощью серповидных когтей ленивец карабкается по веткам. Если зверек уцепился за ствол, оторвать его практически невозможно.
Анна Лысенко
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