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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Француз объехал полмира, танцуя на лонгборде (видео)

Он использует элементы гимнастики и хореографии.

27-летний Аксель Массин объехал родную Францию, Португалию, Колумбию и Новую Зеландию на лонгборде.

«Лонгбординг привел меня в невероятные места», — говорит Аксель.

Уроженец Виль-д'Авре не просто преодолевает большие расстояния. Опытный лонгбордист превращает свою езду в настоящее представление.

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Массин использует элементы гимнастики и хореографии, лонгбординг в его исполнении больше напоминает танец.

Анна Лысенко

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