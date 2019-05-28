13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Француз объехал полмира, танцуя на лонгборде (видео)
Он использует элементы гимнастики и хореографии.
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Он использует элементы гимнастики и хореографии.
27-летний Аксель Массин объехал родную Францию, Португалию, Колумбию и Новую Зеландию на лонгборде.
«Лонгбординг привел меня в невероятные места», — говорит Аксель.
Уроженец Виль-д'Авре не просто преодолевает большие расстояния. Опытный лонгбордист превращает свою езду в настоящее представление.
Массин использует элементы гимнастики и хореографии, лонгбординг в его исполнении больше напоминает танец.
Анна Лысенко
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