Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
Молодой муж показал романтичное фото с Лерой Кудрявцевой
Молодые россияне бросились скупать жилье
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
СМИ раскрыли куда ушли миллионы Элины Быстрицкой
Николаев заговорил о расставании с Проскуряковой
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Одна из самых красивых актрис с удивительной врожденной мутацией
Знаменитый 58-летний актер вышел в свет с невестой
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Молодые россияне бросились скупать жилье
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Инаугурация Владимира Зеленского
16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лебединая семья перекрыла дорожное движение в Шотландии (видео)

Людям пришлось очень непросто.

Жительница шотландского города Пейсли Эмма Кроуфорд опубликовала на своей странице в Facebook забавное видео, которое за считанные дни стало вирусным.

В ролике показано, как автомобили на оживленной дороге встали в пробке из-за неторопливой семьи лебедей. Две взрослые птицы вместе со своим многочисленным потомством вышли на дорогу и решили остаться там.

Водителям пришлось остановиться, чтобы разобраться с необычной ситуацией. Несколько человек пытались перевести лебедей через дорогу, но птицы оказались очень упрямыми.

В результате многочисленных ухищрений людям все-таки удалось уговорить птиц покинуть проезжую часть и отвести их на безопасное расстояние.

Екатерина Гура

Читайте также

В Косове освободили российского сотрудника миссии ООН
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
РЖД впервые показали изображения интерьера нового плацкарта
Депутат пришел с котом на заседание профильного комитета
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты) Стоимость ремонта разбитых машин владелец автосалона оценивает примерно в $15 млн
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Популярные темы на «Детях»
Досуг ребенка 4 лет 257
В Москве 18 девочек назвали Арьями 242
Споры и обидки: чья дача важнее? 174
Эксперименты с прививками 158
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь