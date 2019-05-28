16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лебединая семья перекрыла дорожное движение в Шотландии (видео)
Людям пришлось очень непросто.
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Людям пришлось очень непросто.
Жительница шотландского города Пейсли Эмма Кроуфорд опубликовала на своей странице в Facebook забавное видео, которое за считанные дни стало вирусным.
В ролике показано, как автомобили на оживленной дороге встали в пробке
Водителям пришлось остановиться, чтобы разобраться с необычной ситуацией. Несколько человек пытались перевести лебедей через дорогу, но птицы оказались очень упрямыми.
В результате многочисленных ухищрений людям
Екатерина Гура