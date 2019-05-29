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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создан сайт, на котором можно узнать дату своей смерти

И куда можно переехать, чтобы продлить себе жизнь еще на несколько лет.

Источник: @cristian_newman

Уникальный проект Population был создан группой энтузиастов со всего мира, чтобы заинтересовать демографией широкую аудиторию.

Проект Population
Сайт, на котором можно узнать необычные демографические данные

На интерактивном сайте можно посмотреть, сколько человек в мире и в стране старше и младше вас, рассчитать количество оставшихся вам лет жизни и даже узнать точную дату своей смерти, исходя из внешних предпосылок. А еще здесь можно узнать, в какую страну переехать, чтобы прожить подольше.

Все, что для этого нужно — ввести в специальное поле ваш пол, дату рождения и страну проживания.

Кроме того, на сайте есть виджет, который показывает количество людей на планете и отсчитывает ежесекундное рождение детей в мире.

Екатерина Гура

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