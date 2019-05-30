15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые озвучили новую версию гибели неандертальцев
Возможно, катастрофы не было.
Причиной вымирания неандертальцев могло быть снижение числа рождаемости, заявили французские ученые из Университета
Протонеандертальцы появились как минимум 600 тысяч лет назад. Затем, около 20−40 тысяч лет назад, они вымерли, но причина исчезновения этого вида людей до конца не ясна. Среди возможных причин названы эпидемии, климатические изменения, вытеснение людьми современного типа или даже физическое истребление.
Французские ученые предложили еще одну гипотезу, основанную на демографических моделях. Они создали модель популяции неандертальцев и показали, как ее численность будет меняться при тех или иных показателях выживаемости, миграции и фертильности. Они использовали параметры, характерные для современных групп
Исследователи пришли к выводу, что при падении фертильности молодых неандертальцев (до 20 лет) всего на 2,7% вымирание вида произошло бы за 10 тысяч лет. При снижении коэффициента рождаемости на 8% для вымирания хватило бы 4 тысяч лет.
Авторы исследования не претендуют на то, что именно их гипотеза является верной, но настаивают, что было бы неправильно игнорировать демографические колебания при воссоздании истории неандертальцев. По их словам, вымирание вида не обязательно должно быть обусловлено некоей катастрофой. Оно могло быть медленным и вызванным рядом причин.
Анна Лысенко
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