Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Замок на колесе: «новая» разводка от мошенников (что делать?)
Ученые установили связь варикоза с интеллектом
Почему поцелуй Нонны Мордюковой и Георгия Вицина снимали 29 раз
Как дизайнеры сделали из двушки четырехкомнатную квартиру: фото
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Захарова обратилась к певице Королевой по поводу визита в Украину
Тимошенко обратилась к миру из-за Зеленского
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Было ощущение, что меня изнасиловали: Бабенкова о съёмках фильма
Онкобольная Яковлева узнала о диагнозе из-за котов
Онищенко посоветовал пожилым жить чуть-чуть впроголодь
Реакция Пескова на надпись про Путина на мосту
Вадим Галыгин: «Не терпится взять малыша на руки»
Врачи выходили ребенка, родившегося весом 245 граммов (фото)
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
34В Москве прошел Парад Победы
15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые озвучили новую версию гибели неандертальцев

Возможно, катастрофы не было.

Источник: Reuters

Причиной вымирания неандертальцев могло быть снижение числа рождаемости, заявили французские ученые из Университета Экс-Марсель в исследовании, опубликованном в PLOS ONE.

Читайте также
Как человек однажды уже пережил «ядерную зиму»

Протонеандертальцы появились как минимум 600 тысяч лет назад. Затем, около 20−40 тысяч лет назад, они вымерли, но причина исчезновения этого вида людей до конца не ясна. Среди возможных причин названы эпидемии, климатические изменения, вытеснение людьми современного типа или даже физическое истребление.

Французские ученые предложили еще одну гипотезу, основанную на демографических моделях. Они создали модель популяции неандертальцев и показали, как ее численность будет меняться при тех или иных показателях выживаемости, миграции и фертильности. Они использовали параметры, характерные для современных групп охотников-собирателей, а также крупных обезьян.

Исследователи пришли к выводу, что при падении фертильности молодых неандертальцев (до 20 лет) всего на 2,7% вымирание вида произошло бы за 10 тысяч лет. При снижении коэффициента рождаемости на 8% для вымирания хватило бы 4 тысяч лет.

Авторы исследования не претендуют на то, что именно их гипотеза является верной, но настаивают, что было бы неправильно игнорировать демографические колебания при воссоздании истории неандертальцев. По их словам, вымирание вида не обязательно должно быть обусловлено некоей катастрофой. Оно могло быть медленным и вызванным рядом причин.

Анна Лысенко

Читайте также

Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами
Российским школьникам дали задание о чудесах святой воды
Airbus A320 аварийно сел в Шереметьево (видео)
Путин рассказал о развитии технологии искусственного интеллекта
На Эйфелевой башне открылся экстремальный аттракцион (видео)
В Сети высмеяли популярный прием для вовлечения людей в беседу
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
Вадим Галыгин: «Не терпится взять малыша на руки» Вадим Галыгин — актер, резидент Comedy Club, а еще — папа 19-летней Таисии, 8-летнего Вадима и без пяти минут многодетный отец
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь