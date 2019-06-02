17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина купил дом и обнаружил в нем выводок рысят (видео)
Он записал игры малышей на видео и поделился роликом в соцсетях.
Американец по имени Билл из Аризоны поделился в соцсетях видеозаписью, на которой выводок рысят играет на крыше жилого дома.
История, которая стоит за милым видео, началась год назад. Весной 2018 года Билл купил давно заброшенный дом в городе Тусон и внезапно обнаружил, что у него на крыше живет рысь с рысятами. Он постарался не беспокоить животных. Вскоре рысята выросли, и крыша опустела.
Однако весной 2019 история повторилась снова. Причем Билл считает, что на крыше у него обосновалась не прежняя рысь, а одна из ее дочерей, потому что она меньше размером.
В этот раз мужчина тайком разместил на крыше видеокамеру, а видео с играми малышей опубликовал в соцсетях. Ролик сразу стал вирусным, собрав около 150 тысяч лайков только в одной из соцсетей.
Пользователи посоветовали смастерить малышам домик, но Билл считает, что вмешиваться в жизнь диких животных и беспокоить мать с рысятами неправильно.
Анна Лысенко
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