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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина обнаружила на кухне трехметрового аллигатора (видео)

Он забрался через окно.

77-летняя Мэри Вишхусен из Флориды обнаружила у себя на кухне аллигатора длиной 3,4 метра.

Женщина проснулась перед рассветом от странного шума и увидела животное, которое успело опрокинуть мебель и разбить хвостом несколько бутылок вина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина закрылась у себя в спальне и позвонила в службу 911, но оказалось, что она была не первой. Незадолго до этого Патриция Пекора разносила почту и увидела, как аллигатор пытается забраться в канализацию.

Специалисты обездвижили животное и вытащили из дома через то же окно, через которое он проник внутрь. Животное не пострадало. Его отвезут на частную ферму аллигаторов в Форт-Миде.

По словам ветеринаров, сейчас у аллигаторов длится сезон размножения, во время которого они могут вести себя агрессивно, защищая свою территорию от других самцов.

Анна Лысенко

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