13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведица гризли научила медвежат переходить дорогу (видео)
Животные пересекали шоссе очень осторожно.
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Животные пересекали шоссе очень осторожно.
Водители на шоссе в Национальном парке «Банф» в Канаде стали свидетелями забавной картины: медведица гризли переводила двух медвежат через дорогу.
Животные пересекали шоссе очень осторожно. Сперва посмотрели налево, затем направо, словно учили правила в школе.
Как только асфальт закончился, медведи почувствовали себя свободно и побежали в горы.
Медведи гризли считаются агрессивными животными, но их «грозная» репутация значительно преувеличена, утверждают зоологи. Они не более опасны, чем другие медведи.
Известны случаи нападения гризли на человека. Их жертвами становятся в основном туристы, помешавшие животным во время трапезы.
Анна Лысенко
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