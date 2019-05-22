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13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведица гризли научила медвежат переходить дорогу (видео)

Животные пересекали шоссе очень осторожно.

Водители на шоссе в Национальном парке «Банф» в Канаде стали свидетелями забавной картины: медведица гризли переводила двух медвежат через дорогу.

Животные пересекали шоссе очень осторожно. Сперва посмотрели налево, затем направо, словно учили правила в школе.

Как только асфальт закончился, медведи почувствовали себя свободно и побежали в горы.

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Медведи гризли считаются агрессивными животными, но их «грозная» репутация значительно преувеличена, утверждают зоологи. Они не более опасны, чем другие медведи.

Известны случаи нападения гризли на человека. Их жертвами становятся в основном туристы, помешавшие животным во время трапезы.

Анна Лысенко

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