12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опустошающим холодильник серийным вором оказался барсук (видео)
И на него нет управы.
29-летняя британка Ханна Карвер проснулась от грохота, раздававшегося с кухни.
Женщина с опаской спустилась вниз, ожидая увидеть в своем доме кого угодно: от грабителя до забравшейся в мусорное ведро лисы. Последнее в Великобритании случается нередко, поскольку в городах живет много лис.
Когда Ханна вошла на кухню, холодильник был открыт, а продукты из морозилки разбросаны по полу. Виновник беспорядка, кем бы он ни был, успел скрыться.
Налеты на холодильник повторились еще несколько раз. За это время «потрошитель холодильника» успел полакомиться блинчиками, курицей, картофельным пюре, сухариками, свиными отбивными
Ханна оставила на кухне телефон и включила видеозапись. Поскольку карты памяти хватало только на 2 часа съемки, снять серийного вора удалось не сразу. Но в конце концов ночной визитер попался — им оказался барсук.
Животное проникало на кухню сквозь отверстие во входных дверях, рассчитанное на кошку. Барсук особенно пристрастился к леденцам, а вот морские гребешки ему пришлись не по вкусу. Он достал их из обертки, понюхал, а затем выбросил.
Женщина поворачивала холодильник дверцей к стене и вешала на него детский замок, но это не помогало. Барсук оказался ловким взломщиком. Сильными когтями он срывал даже металическую сетку и фанеру, которыми женщина забивала отверстие в дверях.
Карвер прекратила покупать продукты впрок. Женщина готовит ровно столько, сколько она и ее 6-летний сын могут съесть за день. Ханна боится, что налеты повторятся.
Анна Лысенко
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