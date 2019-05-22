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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опустошающим холодильник серийным вором оказался барсук (видео)

И на него нет управы.

29-летняя британка Ханна Карвер проснулась от грохота, раздававшегося с кухни.

Женщина с опаской спустилась вниз, ожидая увидеть в своем доме кого угодно: от грабителя до забравшейся в мусорное ведро лисы. Последнее в Великобритании случается нередко, поскольку в городах живет много лис.

Когда Ханна вошла на кухню, холодильник был открыт, а продукты из морозилки разбросаны по полу. Виновник беспорядка, кем бы он ни был, успел скрыться.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Налеты на холодильник повторились еще несколько раз. За это время «потрошитель холодильника» успел полакомиться блинчиками, курицей, картофельным пюре, сухариками, свиными отбивными по-китайски и даже мороженым со вкусом жевательной резинки, каждый раз оставляя на кухне невероятный беспорядок.

Ханна оставила на кухне телефон и включила видеозапись. Поскольку карты памяти хватало только на 2 часа съемки, снять серийного вора удалось не сразу. Но в конце концов ночной визитер попался — им оказался барсук.

Животное проникало на кухню сквозь отверстие во входных дверях, рассчитанное на кошку. Барсук особенно пристрастился к леденцам, а вот морские гребешки ему пришлись не по вкусу. Он достал их из обертки, понюхал, а затем выбросил.

Карвер обратилась в организации по защите животных, но те сказали, что мало чем могут помочь. Барсуки в Великобритании охраняются законом.

Женщина поворачивала холодильник дверцей к стене и вешала на него детский замок, но это не помогало. Барсук оказался ловким взломщиком. Сильными когтями он срывал даже металическую сетку и фанеру, которыми женщина забивала отверстие в дверях.

Карвер прекратила покупать продукты впрок. Женщина готовит ровно столько, сколько она и ее 6-летний сын могут съесть за день. Ханна боится, что налеты повторятся.

Анна Лысенко

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