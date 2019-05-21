Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Где у Зеленского нашли недвижимость?
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
Как танцевать на шесте: советы для новичков
Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Подмосковные поселки опустели
За дачниками начнут следить с помощью дронов
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
11Скончался Сергей Доренко
15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги из Испании обнаружили у себя в квартире 80 тысяч пчел

Около двух лет они жили буквально у них над головой.

Супруги из испанской Гранады рассказали местным журналистам необычную историю, начавшуюся еще в 2017 году. Два года назад они впервые услышали странные звуки, доносившиеся прямо из стены в их спальне. Поскольку стена была смежной с соседской квартирой, супруги предположили, что это звук от какого-то включенного прибора и попытались не обращать внимания на шум.

Но в течение двух лет звук становился все громче, а в мае 2019 года супруги вдруг поняли, что он очень напоминает жужжание пчел.

Тогда они решили обратиться к профессионалу — местному пчеловоду Серхио Герреро. К несчастью, он подтвердил их худшие опасения.

Герреро проделал в злополучной стене дыру и вытащил из нее гигантский улей, в котором находились около 80 тысяч пчел.

По словам пчеловода, такие случаи в Испании не редкость, но супругам повезло: их жужжащие соседи не успели сами выбраться на свободу.

Екатерина Гура

Читайте также

На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
Осужден эксперт по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком
Соловьев объяснил свои слова о противниках стройки храма
Три тысячи уток перешли дорогу за 40 секунд (видео)
Три медвежонка забрались в машину к парикмахеру (фото)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
Жуткое запустение: как выглядит Петровский док в Кронштадте Грустно на такое смотреть
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото) В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, которые не выпускаются больше четверти века
Недвижимость
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Покупатели апартаментов могут стать обманутыми дольщиками
В каких случаях можно выселить квартиранта?
Пять культовых предметов быта из 60-х
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь