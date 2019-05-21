Супруги из Испании обнаружили у себя в квартире 80 тысяч пчел

Супруги из испанской Гранады рассказали местным журналистам необычную историю, начавшуюся еще в 2017 году. Два года назад они впервые услышали странные звуки, доносившиеся прямо из стены в их спальне. Поскольку стена была смежной с соседской квартирой, супруги предположили, что это звук от какого-то включенного прибора и попытались не обращать внимания на шум.
Но в течение двух лет звук становился все громче, а в мае 2019 года супруги вдруг поняли, что он очень напоминает жужжание пчел.
Тогда они решили обратиться к профессионалу — местному пчеловоду Серхио Герреро. К несчастью, он подтвердил их худшие опасения.
Герреро проделал в злополучной стене дыру и вытащил из нее гигантский улей, в котором находились около 80 тысяч пчел.
По словам пчеловода, такие случаи в Испании не редкость, но супругам повезло: их жужжащие соседи не успели сами выбраться на свободу.