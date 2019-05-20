15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 5 странных фактов о пчелах
20 мая отмечают Всемирный день пчел. Рассказываем о необычных открытиях, связанных с этими насекомыми.
Крошечный мозг пчел может выполнять крайне сложные, если речь идет о мире насекомых, операции. Путем экспериментов это совсем недавно доказали биологи из Мельбурнского королевского технологического института.
Они установили, что пчелы в 80% случаев понимают разницу между большим и меньшим количеством объектов. Такие простые подсчеты не способно производить ни одно другое насекомое.
Пчела Уоллеса (Megachile pluto) — самая крупная из пчел. Ученые считали, что она вымерла, пока в начале 2019 года не обнаружили живую самку на необитаемых индонезийских островах в Северной Молуккской области.
Это большое черное насекомое, похожее на осу. Оно достигает 4 см в длину, а размах крыльев пчелы составляет 6 сантиметров. Пчела Уоллеса гнездится в термитниках на дереве.
Биологи узнали, что пчелы прекращают летать во время полного солнечного затмения. Когда Солнце полностью скрывается в тени, на полях и лугах наступает тишина. А вот частичное затмение так на насекомых не влияет.
Пчелы умеют охлаждать свой организм в летнюю жару. Американские энтомологи установили, что на хоботке пчел висят капельки жидкости. Испаряясь, она «уносит» лишнее тепло. Такой механизм охлаждения доступен только тем пчёлам, которые несут в улей нектар или воду. А вот пчелы, которые доставляют пыльцу, просто прекращают работу, когда жара становится невыносимой.
Во дворе парламента Австралии не так давно появились ульи с безжальными пчелами, которых называют мелипонами. Рядом — 30 гектаров садов, где насекомые чувствуют себя привольно.
Пчелы жили и на нижней крыше собора
Анна Лысенко
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