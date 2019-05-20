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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 5 странных фактов о пчелах

20 мая отмечают Всемирный день пчел. Рассказываем о необычных открытиях, связанных с этими насекомыми.

Пчелы оказались способны к арифметике

Крошечный мозг пчел может выполнять крайне сложные, если речь идет о мире насекомых, операции. Путем экспериментов это совсем недавно доказали биологи из Мельбурнского королевского технологического института.

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Они установили, что пчелы в 80% случаев понимают разницу между большим и меньшим количеством объектов. Такие простые подсчеты не способно производить ни одно другое насекомое.

Самая большая в мире пчела живет в Индонезии

Пчела Уоллеса (Megachile pluto) — самая крупная из пчел. Ученые считали, что она вымерла, пока в начале 2019 года не обнаружили живую самку на необитаемых индонезийских островах в Северной Молуккской области.

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Это большое черное насекомое, похожее на осу. Оно достигает 4 см в длину, а размах крыльев пчелы составляет 6 сантиметров. Пчела Уоллеса гнездится в термитниках на дереве.

Пчелы замирают во время солнечных затмений

Биологи узнали, что пчелы прекращают летать во время полного солнечного затмения. Когда Солнце полностью скрывается в тени, на полях и лугах наступает тишина. А вот частичное затмение так на насекомых не влияет.

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Пчелы «потеют»

Пчелы умеют охлаждать свой организм в летнюю жару. Американские энтомологи установили, что на хоботке пчел висят капельки жидкости. Испаряясь, она «уносит» лишнее тепло. Такой механизм охлаждения доступен только тем пчёлам, которые несут в улей нектар или воду. А вот пчелы, которые доставляют пыльцу, просто прекращают работу, когда жара становится невыносимой.

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Пчелы живут в австралийском парламенте и в Нотр-Даме

Во дворе парламента Австралии не так давно появились ульи с безжальными пчелами, которых называют мелипонами. Рядом — 30 гектаров садов, где насекомые чувствуют себя привольно.

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Пчелы жили и на нижней крыше собора Нотр-Дам до пожара. Здесь для них обустроили три улья. После пожара смотрители собора с удивлением обнаружили, что пчелы остались целы и почти не пострадали, несмотря на высокую температуру и полыхающий поблизости огонь.

Анна Лысенко

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