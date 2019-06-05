12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двое мужчин накормили стаю голодных гепардов (видео)
Это ежедневная практика.
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Это ежедневная практика.
В Фонде дикой природы «Харнас» в Намибии показали впечатляющую сцену кормления стаи гепардов.
Двое мужчин в сопровождении специалиста ежедневно приезжают к месту обитания хищников, поднимаются на защитные платформы и разбрасывают мясо. Через несколько минут прибегают гепарды и хватают обед.
На видео, снятом оператором Дереком ван Хеерденом, можно увидеть не менее дюжины голодных животных. Но добровольцы не паникуют и спокойно выполняют свою работу.
В дикой природе гепардам удается поймать добычу раз в
Анна Лысенко
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