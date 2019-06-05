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12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Двое мужчин накормили стаю голодных гепардов (видео)

Это ежедневная практика.

В Фонде дикой природы «Харнас» в Намибии показали впечатляющую сцену кормления стаи гепардов.

Двое мужчин в сопровождении специалиста ежедневно приезжают к месту обитания хищников, поднимаются на защитные платформы и разбрасывают мясо. Через несколько минут прибегают гепарды и хватают обед.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, снятом оператором Дереком ван Хеерденом, можно увидеть не менее дюжины голодных животных. Но добровольцы не паникуют и спокойно выполняют свою работу.

В дикой природе гепардам удается поймать добычу раз в три-четыре дня. В парке «Харнас» животных кормят раз в сутки, чтобы поддерживать их здоровье и проводить наблюдения.

Анна Лысенко

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