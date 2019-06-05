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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трансляция: в британском Портсмуте проходит торжественное авиашоу

Оно посвящено 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Ветераны Второй мировой войны и мировые лидеры прибыли в Портсмут, чтобы отметить 75-ю годовщину высадки в Нормандии.

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Морская десантная операция была проведена 6 июня 1944 силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии.

Союзные войска вторглись в оккупированную нацистами Францию, что ознаменовало начало конца господства Гитлера в Европе.

Портсмут был одним из ключевых пунктов высадки десантных кораблей. Сегодня здесь пройдут мероприятия в честь памятной даты, после которых гости отправятся во Францию.

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