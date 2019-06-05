17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Аноним раскритиковал современное общество с помощью фигурок и жвачки
Он создает провокационные инсталляции на тему общества потребления.
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Он создает провокационные инсталляции на тему общества потребления.
Анонимный художник из Лондона под ником Slinkachu создал цикл провокационных работ, в которых высмеивает сомнительные ценности и идеологии современности.
Его крошечные фигурки прилипают к жевательной резинке на асфальте, тянут гигантские пакеты из магазинов и ночуют в мотелях из консервных банок. Главная тема работ художника — общество потребления.
Крошечные скульптуры Slinkachu создает уже 13 лет. Случайные прохожие могут обнаружить его инсталляции посреди тротуара, на водосточной трубе или на лавочке в городском парке.
В последнее время ироничные сценки Slinkachu все чаще появляются в музеях и галереях на выставках современного искусства.
Анна Лысенко
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