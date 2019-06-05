Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В сети случайно засекли «секретный» танк США (фото)
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Что на самом деле кладут в молочные продукты: проведена проверка
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Неузнаваемая Розанова на съемках с Ярмольником и Цыгановым
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Помолодевшую Пелагею не узнали фанаты
Ирина Безрукова и Оксана Федорова сходили на выставку в Москве
Внук Андрея Миронова в детстве был копией деда (фото)
Пять фраз, которые нельзя говорить детям
IKEA придумала дизайн-проекты для российских «хрущевок»
Названы города с самыми дорогими вторичками
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аноним раскритиковал современное общество с помощью фигурок и жвачки

Он создает провокационные инсталляции на тему общества потребления.

Анонимный художник из Лондона под ником Slinkachu создал цикл провокационных работ, в которых высмеивает сомнительные ценности и идеологии современности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его крошечные фигурки прилипают к жевательной резинке на асфальте, тянут гигантские пакеты из магазинов и ночуют в мотелях из консервных банок. Главная тема работ художника — общество потребления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крошечные скульптуры Slinkachu создает уже 13 лет. Случайные прохожие могут обнаружить его инсталляции посреди тротуара, на водосточной трубе или на лавочке в городском парке.

В последнее время ироничные сценки Slinkachu все чаще появляются в музеях и галереях на выставках современного искусства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

В МЧС объяснили задержку подкрепления при катастрофе SSJ 100
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
В Перми объяснили потребность в зонтах по шесть тысяч рублей
Арестован фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Стало известно о трагичном финале фильма «Красотка»
Как выглядит девочка, весившая при рождении 245 грамм (видео)
Ученые предрекли конец человеческой цивилизации
Здоровье
Ученые: 25 чашек кофе в день не вредны для сердца Такое заявление сделали британские специалисты.
Hi-Tech
Что не так с самолетами Boeing Они далеко не столь хороши, как считали раньше.
Кино
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной Джулия Ванг попросила называть ее Томасом и объявила о генетическом заболевании
Авто
Новый «российский» кроссовер (конкурент Sportage): видео с теста Haval провёл ездовую презентацию кроссовера F7, главными конкурентами которого заявлены Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Kia Sportage
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Оскар Кучера: «Этим летом мы с женой снова станем родителями» Актер рассказал почему не будет присутствовать при появлении на свет своего пятого ребенка, и что для него стало самым сложным в отцовстве
Леди
Ольга Бузова закрутила новый роман По словам звезды, ее новый возлюбленный — известный широкой публике человек.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь