16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Компания Lego выпустила новый набор, посвященный 50-летию высадки NASA на Луну
Стоит такой набор 100 долларов.
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Стоит такой набор 100 долларов.
В июле этого года исполняется ровно 50 лет со дня миссии NASA, в ходе которой на Луну приземлились астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.
Чтобы отпраздновать это событие, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, объединившись с компанией Lego, выпустило уникальную реплику лунного модуля Аполлона-11.
Модель, состоящая из 1087 деталей, оснащена функциями спуска и подъема и поставляется с базовой пластиной, имитирующей поверхность Луны. На ней даже есть встроенные квадратные отверстия, которые соответствуют отпечаткам ног фигурок астронавта.
Екатерина Гура