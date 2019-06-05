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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Компания Lego выпустила новый набор, посвященный 50-летию высадки NASA на Луну

Стоит такой набор 100 долларов.

В июле этого года исполняется ровно 50 лет со дня миссии NASA, в ходе которой на Луну приземлились астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Чтобы отпраздновать это событие, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, объединившись с компанией Lego, выпустило уникальную реплику лунного модуля Аполлона-11.

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Модель, состоящая из 1087 деталей, оснащена функциями спуска и подъема и поставляется с базовой пластиной, имитирующей поверхность Луны. На ней даже есть встроенные квадратные отверстия, которые соответствуют отпечаткам ног фигурок астронавта.

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Екатерина Гура

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