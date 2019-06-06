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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парень преодолел 7000 км ради выпускного своей девушки (видео)

Он внезапно появился на ее школьных снимках.

20-летний Одс де Бур из Нидерландов устроил своей 18-летней девушке Мэрибель Линдси из США незабываемый романтический сюрприз.

Парень тайно прилетел в Нэшвилл, чтобы попасть на выпускной школьницы. Ради встречи он преодолел более 7200 км.

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Одс и Мэрибель познакомились в американской школе, где голландец какое-то время учился в рамках программы обмена. Когда парень улетел домой, пара продолжила общаться в соцсетях.

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Одноклассники Мэрибель стали фотографироваться на выпуском. Когда девушка взглянула на снимок, она испытала настоящий шок. За спиной школьниц в белом костюме стоял Одс с табличкой в руке. «Извините за опоздание. Пробки… Выпускной, говорите?» — было написано на ней.

Сообщниками парня оказались мама девушки и все ее друзья. «Я знала, что это будет самая романтичная ночь в ее жизни, поэтому мне было легко держать все в секрете», — рассказала Мелисса Линдси.

Одс планирует остаться в США, чтобы получить образование в местном университете. Он надеется, что проведет рядом с Мэрибель как можно больше времени.

Анна Лысенко

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