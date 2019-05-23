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19:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка случайно вышла замуж в шортах и шлепках

Девушка думала, что просто решает юридические вопросы.

Эшли Уитли и ее жених несколько лет жили гражданским браком в австралийском Квинсленде, но пожениться решили на пляже в Таиланде. Они прямо на месте наняли организатора, который должен был не просто спланировать им сказочную свадьбу, но и решить юридические вопросы, касающиеся легализации брака как в Таиланде, так и в Австралии. Но что-то пошло не так.

За четыре дня до свадебной церемонии организатор позвал молодоженов в местный ЗАГС, чтобы «урегулировать кое-какие вопросы».

Ничего не подозревающие влюбленные приехали в учреждение в шортах, шлепках и майках.

Они зашли в кабинет, расписались в документе и получили на руки свидетельство о браке. Как оказалось, это была официальная регистрация.

Осознав, что она случайно вышла замуж, Эшли разрыдалась прямо на входе в ЗАГС.

Но через четыре дня молодожены все-таки устроили свадьбу мечты, которую готовили больше года. Тем не менее австралийка посоветовала всем парам тщательнее проверять документы и нанимать хорошего переводчика.

Екатерина Гура

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