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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста на своей свадьбе помогла брату сделать предложение возлюбленной

Никто не ожидал такого поворота.

Некоторые невесты настолько ревностно относятся к своей свадьбе, что расстраиваются, когда внимание гостей перетягивает на себя кто-то другой. А вот 26-летняя британка Джессика Робертс, которая в апреле вышла замуж за Дана Хьюза, наоборот, решила устроить праздник не только себе, но и своим близким.

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В то время, когда Джессика собиралась по традиции бросить незамужним подружкам букет невесты, она внезапно развернулась и отдала его в руки 30-летней Никки — возлюбленной своего младшего брата Кирана.

Затем невеста взяла девушку за руку и подвела к парню, а тот опустился на одно колено и сделал любимой предложение.

Такого поворота явно никто не ожидал. Позже Джессика призналась, что сама предложила брату сделать сюрприз и помогла ему все организовать.

Екатерина Гура

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