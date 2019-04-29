16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста на своей свадьбе помогла брату сделать предложение возлюбленной
Никто не ожидал такого поворота.
Некоторые невесты настолько ревностно относятся к своей свадьбе, что расстраиваются, когда внимание гостей перетягивает на себя
В то время, когда Джессика собиралась по традиции бросить незамужним подружкам букет невесты, она внезапно развернулась и отдала его в руки 30-летней Никки — возлюбленной своего младшего брата Кирана.
Такого поворота явно никто не ожидал. Позже Джессика призналась, что сама предложила брату сделать сюрприз и помогла ему все организовать.
Екатерина Гура