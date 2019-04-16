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19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста обвинила беременную подругу в том, что она испортила ей свадьбу

Просто кто-то оказался интересней и привлекательней.

25-летняя пользовательница Reddit под ником Ignoredbride написала на ресурсе пост отчаяния. Девушка призналась, что свадьбу своей мечты она планировала целых три года, но ее торжество испортила подруга по имени Анна.

Как оказалось, пока главная героиня торжества готовила свадьбу, Анна начала встречаться с парнем, а затем вышла за него замуж и забеременела.

По словам невесты, этими событиями подружка перетянула на себя все внимание гостей на свадьбе.

Во-первых, все вокруг говорили о новом муже и беременности Анны, а во-вторых, все хотели с ними познакомиться, «начисто игнорируя» главную героиню мероприятия.

Обиженная невеста добавила, что не может без слез взглянуть на свои свадебные фото и считает торжество самым худшим событием в жизни из-за «безответственной» подруги, которая «думала только о себе».

В комментариях пользователи назвали невесту эгоистичной брайдзиллой и отметили, что жизнь не останавливалась, пока она готовила свою свадьбу.

Екатерина Гура

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